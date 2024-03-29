Microsoft, схоже, готує білу версію своєї консолі Xbox Series X без дисковода. Видання Exputer опублікувало фотографії білої Xbox Series X, на яких видно, що це – бездискова система з таким же дизайном, як і попередня чорна Xbox Series X.

Біле покриття, схоже, ідентичне такому ж кольору Xbox Series S. Видання повідомляє, що в цій білій Xbox Series X будуть оновлені деякі внутрішні компоненти, зокрема радіатор, який використовується для охолодження консолі.

Минулого місяця в Exputer стверджували, що ця біла Xbox Series X може з’явитися в червні або липні за ціною на $50-100 менше, ніж нинішня роздрібна ціна Xbox Series X – $499.