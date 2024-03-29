Смартфони та планшети Samsung Galaxy отримали нову покращену сторінку статистики заряду акумулятора, яка знову показує його використання після від’єднання пристрою від електромережі, повідомляє 9to5Google.

В оновленні Device Care компанія скасувала зміну способу відстеження статистики заряду акумулятора на пристроях Galaxy. Додаток показував статистику заряду протягом останніх 24 годин, скидаючи дані в кінці кожного дня.

Тепер сторінка знову показує статистику на основі часу, що минув із моменту останнього повного заряджання. Це дає змогу точніше зрозуміти, як працював ваш акумулятор, оскільки 24-годинний перегляд не завжди був настільки ж змістовним. Втім, ви можете обирати між цими двома режимами в додатку, щоб вибрати той, який вам більше до вподоби.