Голлівудська акторка Іванна Сахно, яка народилась у Києві, відмовилася грати росіянку у серіалі Netflix та розірвала контакт із стримінгом. Про це акторка розповіла в інтерв’ю для ТСН.

Ще під час пандемії COVID-19 акторку затвердили на роль американки родом із Радянського Союзу, проте вона відмовилась від ролі, через що отримала штраф.

Суму штрафу Іванна Сахно не розголошує, проте вона розповіла, що 50% від зарплати за наступну роль для Netflix їй доведеться віддати.

«В мене був момент, я була залучена у серіалі Netflix. Це було під час ковіду. Це була роль росіянки. Це була роль американки, але в неї був бекграунд з Радянського Союзу. Я вже була приєднана до цього проєкту, тому що на той момент це була така, одна з перших головних ролей у великому серіалі Netflix. Ми не почали знімання, ми одразу закрилися на ковід. І я зрозуміла, що я не можу грати людину, навіть з Радянського Союзу. Я розірвала контракт з Netflix. Трошки проблеми у мене були», – розповіла акторка.

Іванна Сахно народилась у Києві та спершу знімалась в українському ситкомі «Леся + Рома» та біографічному фільмі «Іван Сила». У Голлівуді акторка отримала ролі у фільмах «Тихоокеанський рубіж: Повстання» / Pacific Rim: Uprising, «Шпигун, який мене кинув» / The Spy Who Dumped Me та трилері «Пік страху» / Let It Snow.

Серед останніх робіт Іванни є роль Шин Гаті у мінісеріалі «Асока» / Ahsoka, спінофі серіалу «Мандалорець» / Mandalorian про однойменну героїню. Іванна також є амбасадором UNITED24.