Pixel 8 отримає підтримку Gemini Nano в наступному оновленні Pixel у межах попереднього перегляду для розробників, повідомляє 9to5Google.

У грудні Google анонсувала Gemini Nano як свою оптимізовану для мобільних пристроїв LLM і заявила, що в майбутньому вона стане невіднятною частиною Android – але в її власній лінійці вдалося реалізувати технологію лише в Pixel 8 Pro.

Google пояснювала раніше неможливість інтеграції Gemini Nano в Pixel 8 «апаратними обмеженнями». Pixel має 8 ГБ оперативної пам’яті проти 12 ГБ у Pixel 8 Pro. Це – основна апаратна відмінність між двома смартфонами.

Схоже, що Google все-таки знайшла спосіб запускати LLM на меншому обсязі оперативної пам’яті.