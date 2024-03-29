Деякі клієнти Microsoft скаржаться на те, що Copilot працює не так добре, як ChatGPT від OpenAI. У компанії відповідають, що користувачі просто неправильно застосовують інструмент. Про це пише Business Insider.

«Щоразу, коли клієнт починає користуватися Copilot, він починає порівнювати його з ChatGPT і запитує: «Хіба ви, хлопці, не використовуєте одну і ту ж технологію?», – розповідає один зі співробітників Microsoft, знайомий з відгуками клієнтів.

У компанії кажуть, що люди подекуди пишуть погані підказки для Copilot. Йдеться про спеціальні інструкції, які дозволяють отримати максимальну віддачу від моделей ШІ та чат-ботів. Для цієї нової навички навіть з’явилася нова професія – інженер підказок.

У компанії називають Copilot другим пілотом, а не автопілотом. Тому закликають працювати з інструментом. Його відповідь може бути настільки ж якісною, як і поставлене запитання.

«Якщо ви не поставите правильне запитання, він все одно зробить все можливе, щоб дати вам правильну відповідь, і він може припускати різні речі», – пояснив співробітник Microsoft.

Copilot для Microsoft 365 отримав найбільшу кількість клієнтів після того, як компанія зробила його загальнодоступним у листопаді. Це – версія асистента зі ШІ, який працює разом із набором бізнес-додатків компанії, таких як Word, Outlook і Teams.

За словами співробітників Microsoft, відгуки про цей інструмент поки неоднозначні, але переважно позитивні.