Apple подала до суду на Ендрю Ода (Andrew Aude) – колишнього співробітника, який, за даними компанії, порушив угоду про конфіденційність та трудове законодавство, розповсюджуючи ЗМІ та співробітникам інших технологічних компаній конфіденційну інформацію. Про це повідомляє MacRumors.

Ода звинувачують у тому, що він використовував наданий компанією iPhone для витоку інформації про різноманітні продукти Apple, серед яких додаток Journal, політики розробки продукту, стратегії дотримання нормативних вимог, чисельність співробітників та гарнітура доповненої реальності Vision Pro.

Використовуючи месенджер Signal, Ендрю Од спілкувався з журналістом із The Wall Street Journal, якому розповів про тоді ще неанонсований додаток Journal. Також він надіслав понад 10 тисяч повідомлень журналістці The Information, до якої навіть літав через континент для зустрічі.

Apple стверджує, що дії Ода були цілеспрямованими на ніби-то вбивство продуктів та функцій, інформацією про які він ділився з журналістами. Витік інформації призвів принаймні до п’яти статей, у яких обговорювали конфіденційну та службову інформацію виробника.

Зараз компанія вимагає компенсаційних та штрафних санкцій у сумі, яка буде визначена під час судового розгляду, а також наполягає на інших засобах правового захисту.