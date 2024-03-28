Штучний інтелект полегшує шахраям здійснення більш досконалих атак на фінансові компанії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт Міністерства фінансів США.

У відомстві пояснили, що нові досягнення в галузі ШІ дають злочинцям змогу більш реалістично імітувати голос або відео, щоб видавати себе за клієнтів фінансових установ і отримувати доступ до рахунків.

«Штучний інтелект переосмислює кібербезпеку і шахрайство в секторі фінансових послуг», – зазначила заступниця міністра фінансів США Неллі Лян в заяві, що супроводжує звіт.

За її інформацією, адміністрація Джо Байдена працюватиме з фінансовими компаніями над використанням нових технологій, одночасно «захищаючи від загроз операційній стійкості та фінансовій стабільності».

У межах підготовки звіту Мінфін США провів 42 інтерв’ю з представниками фінансового та інформаційно-технологічного секторів, постачальниками даних, а також компаніями, які займаються боротьбою з шахрайством та відмиванням грошей.

Мінфін став ще однією установою, яка висловила застереження щодо ШІ. Ключові фінансові регулятори США, зокрема Комісія з цінних паперів і бірж та Бюро фінансового захисту споживачів, раніше також висловлювали занепокоєння.

До слова, недавно OpenAI та інші технологічні компанії підписали відкритого листа щодо колективної відповідальності за «максимізацію переваг штучного інтелекту та зменшення ризиків для суспільства». Лист став ще однією спробою технологічної індустрії закликати до відповідального підходу у питаннях щодо ШІ.