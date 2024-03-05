OpenAI та інші технологічні компанії підписали відкритого листа щодо колективної відповідальності за «максимізацію переваг штучного інтелекту та зменшення ризиків для суспільства». Про це повідомляє Bloomberg.

Створення документа ініціював венчурний інвестор Рон Конвей та його фірма SV Angel. Лист став новою спробою технологічної індустрії закликати до відповідального підходу у питаннях щодо ШІ.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман у своєму дописі на платформі X зауважив, що він «схвильований духом цього листа». Він вважає, що прогрес у галузі ШІ «стане одним із найбільших факторів поліпшення якості життя людей».

«… нам потрібно розбудовувати його і робити його широкодоступним», – додав Сем Альтман.

SV Angel у листі порівняв ШІ з іншими інноваціями, такими як друкарський верстат, двигун внутрішнього згоряння, електрика та інтернет.

«Баланс його позитивного та негативного впливу на людину буде формуватися через наші дії та розсудливість, яку ми, як люди, проявляємо, – йдеться в листі. – Ми несемо колективну відповідальність за ухвалення рішень, які максимізують переваги ШІ та мінімізують ризики, як для сьогоднішніх, так і для майбутніх поколінь».

Однак у листі не перераховуються конкретні дії для цього. Документ підписали Salesforce, Hugging Face, Scale AI та десятки інших стартапів і технологічних компаній.

За рік, що минув після запуску ChatGPT від OpenAI, чимало представників індустрії одночасно відстоювали переваги технології та били на сполох щодо її значних ризиків.

Минулої осені OpenAI оголосила про створення нової команди, яка вивчатиме моделі штучного інтелекту для захисту від того, що вона називає «катастрофічними ризиками».