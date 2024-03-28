NetEase Games представила безплатний командний геройський шутер Marvel Rivals. Гра має вийти на ПК у Steam та Epic Games Store.

Це буде командний шутер 6 на 6 у стилі Overwatch, де гравці змагатимуться на відомих аренах із всесвіту Marvel та обиратимуть персонажів із-поміж найвідоміших героїв та злодіїв.

Для гри вже анонсовано 18 героїв, серед яких є Залізна Людина, Халк, Доктор Стрендж, Людина-Павук, Магнето та інші. Також анонсували арену Асґарду та Токіо 2099.

Серед особливостей гри також є знищення середовища, яке було продемонстроване у трейлері. Гравці зможуть руйнувати елементи карти для стратегічної переваги.

У майбутньому NetEase обіцяють кожного сезону додавати у гру нових персонажів та карти.

Поки що дата релізу невідома, проте у травні пройде закрите альфа-тестування, на яке можна зареєструватися на офіційному сайті гри.