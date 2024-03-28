У мережі з’явилися перші фото машини Presto для оновлення запакованих у коробці iPhone. Цим поділилося французьке видання iGeneration.

Машина використовує технологію NFC для того, щоб передавати оновлення операційної системи на iPhone у коробці.

Сама Presto схожа на шафку з двома полицями, куди одночасно можна вмістити одразу 6 пристроїв. Для встановлення пристрою на полицю необхідно близько 20 секунд, після чого потрібно ще 15-30 хвилин для оновлення iOS.

Така машина необхідна для того, щоб користувачі вже з коробки мали повністю оновлений до найактуальнішої версії iOS iPhone. За оцінками Apple, це може заощадити власникам пристроїв близько 20 хвилин при першому налаштуванні смартфона.

Вперше інформація про нову машину з’явилася ще у жовтні. Зараз очікується, що Presto почнуть з’являтися в Apple Store у США вже у квітні.