Sony випустили короткометражний фільм про Людину-павука Майлза Моралеса — “Павук всередині” / The Spider Within. Події фільму розгортаються між першою та другою частинами стрічок “Павучі всесвіти” / Spider-verse.

Короткий метр присвячено психічному здоров’ю. Майлз Моралес намагається збалансувати свої обов’язки друга, студента та доброзичливого сусіда Людини-павучка з Брукліна. Після особливо складного дня Майлз переживає панічну атаку.

Створена в рамках програми Sony LENS (Leading and Empowering New Storytellers), прем’єра короткометражки відбулася на минулорічному Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі. Фільм створено у партнерстві з Фондом Кевіна Лава.