OpenAI у співпраці з художниками, дизайнерами, креативними директорами та режисерами показала, як можна використовувати Sora, штучний інтелект, здатний перетворювати текстові запити на відео, для втілення ідей у реальність.

На своєму офіційному сайті компанія опублікувала перші приклади роботи та враження від творців, із якими співпрацювала над цим проєктом.

Одна з робіт – це Air Head від shy kids, мультимедійної виробничої компанії, яка використала Sora для свого короткометражного фільму про людину повітряну кулю.

'air head' is one of the first short films made using #Sora by @OpenAI. the response so far has left us floating.🎈 pic.twitter.com/bBR6IMZQ8M — shy kids (@shykids) March 25, 2024

«Тепер ми маємо можливість розширювати історії, які раніше вважалися неможливими… Хоч Sora і чудово б створювала речі, які виглядають реальними, нас захоплює її здатність створювати абсолютно сюрреалістичні речі. Нова ера абстрактного експресіонізму… Люди з усього світу з історіями, готовими вирватися з грудей, нарешті мають можливість показати світові, що всередині», – розповіли shy kids.

Крім цього, на сайті OpenAI можна побачити ще 6 інших застосувань Sora для створення відео, якими займались як професійні режисери, так і музиканти, дизайнери чи скульптори.

Звісно, що відгуки від творців цілком позитивні й здебільшого відмічають можливості для розкриття креативних та нестандартних ідей за допомогою ШІ, які було б дуже важко або неможливо втілити в життя іншими способами.