OpenAI у співпраці з художниками, дизайнерами, креативними директорами та режисерами показала, як можна використовувати Sora, штучний інтелект, здатний перетворювати текстові запити на відео, для втілення ідей у реальність.

На своєму офіційному сайті компанія опублікувала перші приклади роботи та враження від творців, із якими співпрацювала над цим проєктом.

Одна з робіт – це Air Head від shy kids, мультимедійної виробничої компанії, яка використала Sora для свого короткометражного фільму про людину повітряну кулю.

'air head' is one of the first short films made using #Sora by @OpenAI.

the response so far has left us floating.🎈 pic.twitter.com/bBR6IMZQ8M

— shy kids (@shykids) March 25, 2024