OpenAI у співпраці з художниками, дизайнерами, креативними директорами та режисерами показала, як можна використовувати Sora, штучний інтелект, здатний перетворювати текстові запити на відео, для втілення ідей у реальність.

На своєму офіційному сайті компанія опублікувала перші приклади роботи та враження від творців, із якими співпрацювала над цим проєктом.

Одна з робіт – це Air Head від shy kids, мультимедійної виробничої компанії, яка використала Sora для свого короткометражного фільму про людину повітряну кулю.

«Тепер ми маємо можливість розширювати історії, які раніше вважалися неможливими… Хоч Sora і чудово б створювала речі, які виглядають реальними, нас захоплює її здатність створювати абсолютно сюрреалістичні речі. Нова ера абстрактного експресіонізму… Люди з усього світу з історіями, готовими вирватися з грудей, нарешті мають можливість показати світові, що всередині», – розповіли shy kids.

Крім цього, на сайті OpenAI можна побачити ще 6 інших застосувань Sora для створення відео, якими займались як професійні режисери, так і музиканти, дизайнери чи скульптори.

Звісно, що відгуки від творців цілком позитивні й здебільшого відмічають можливості для розкриття креативних та нестандартних ідей за допомогою ШІ, які було б дуже важко або неможливо втілити в життя іншими способами.