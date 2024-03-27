Sony презентує нову функцію Community Game Help на PS5. Дана функція автоматично записуватиме відрізки ігрового процесу при отриманні досягнень. Ці фрагменти ілюструватимуть інструкції з виконання досягнень та здобуття трофеїв.
Активувавши цю функцію, PS5 автоматично записуватиме ролик, коли гравець завершує дію у підтримуваних іграх. Після модерації такі ролики будуть опубліковані в Game Help для гравців PlayStation.
Гравці PS5 зможуть використовувати ці ролики, щоб отримати підказку для здобуття трофея. Відеоролики спільноти будуть доповнювати розділ Game Help, який пропонує доступ до підказок, порад і покрокових відеороликів від розробників.
Відеокліпи будуть видалені з консолі PS5 після завантаження на сервери Sony. Якщо кліп пройде модерацію та буде опубліковано, користувач отримає сповіщення про це. Звук із вебкамери, мікрофона або чату не буде включено до кліпів.
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