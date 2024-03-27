Працівники, які мають більше гнучкості та відчувають впевненість щодо своєї зайнятості, мають краще психічне здоров’я. Про це свідчать результати дослідження на основі опитування, яке провели в 2021 році, пише Ars Technica.

До опитування долучилися понад 18 тис. американців, дослідження зараз опублікували в щомісячному журналі JAMA Network Open.

Спеціалісти оцінювали гнучкість у контексті легкості коригування робочого графіка, завчасного повідомлення про зміни в ньому, а також того, чи часто роботодавці їх роблять.

Люди, які повідомили про більшу гнучкість своєї роботи, мали на 26% нижчі ризики серйозного психологічного дистресу. Вимірювання провели за допомогою опитувальника, який зокрема оцінює депресію, нервозність, безнадійність і відчуття власної непотрібності.

У людей з більшою гнучкістю у роботі ймовірність щоденної тривоги була нижчою на 13%, щотижневої тривоги – на 11%, а тривоги кілька разів на рік – на 9%.

Гарантія зайнятості також добре впливає на психічне здоров’я. Працівників запитали, наскільки ймовірно, на їхню думку, що вони можуть втратити роботу протягом наступних 12 місяців.

Ті, хто почувався більше впевненим щодо своєї роботи, мали на 25% нижчу ймовірність серйозного психологічного розладу. Також у людей, які відчували безпеку щодо своєї зайнятості, ймовірність щоденної тривоги була на 27% нижчою, а щотижневої – на 21%.