UNITED24 у межах ініціативи київського та паризького офісів Havas відтворили київський Майдан Незалежності у Fortnite.

Завдяки системі монетизації карт у Fornite, користувачі, перебуваючи на карті, долучаються до збору коштів на відновлення амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в Прибузькому, Миколаївська область. Ця клініка стане засобом вирішення нагальних медичних потреб, які виникають у мешканців регіонів, наближених до лінії фронту.

Сама карта є точною копією Майдану Незалежності, визначного в історії України місця.

«Ця мапа є точною копією київського Майдану Незалежності. В історії України це знакове місце, що давно стало символом незламності. Саме тут збираються українці на події, які впливають на подальшу долю країни. Тож ви не тільки приєднаєтеся до збору коштів, а й відчуєте себе частиною історії, відвідавши віртуальний Київ», – написали UNITED24.

Чим більше часу користувачі проводитимуть на мапі, тим більше грошей буде отримано з монетизації та тим більше грошей піде на відновлення Прибузької амбулаторії.

Щоб зайти на карту у Fortnite, потрібно у пошуку ввести код острова – 1992-2531-2170.