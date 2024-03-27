Cities: Skylines 2 мала не найкращий старт минулого року. Після запуску в жовтні гра отримала масу критики через значні проблеми з продуктивністю. У грі було безліч чудових ідей, але вона точно не показала себе з найліпшого боку.
Розробники ніби змогли поліпшити ситуацію випуском патчів, але вихід першого DLC знову розлютив гравців. Доповнення має 96% негативних відгуків у Steam.
Доповнення «Пляжна нерухомість» не пропонує нічого нового, окрім нових ассетів. Доповнення не додає жодних нових можливостей, натомість додає набережну, купу нових будівель, шість фірмових будівель і чотири пальми.
Але є і гарні новини: розробники додали в гру інструменти для модифікацій, хоч і лише в бета-режимі. У гравців з’явилася можливість створювати та ділитися модами, але поки що неможливо імпортувати ассети в гру, що було важливою частиною моддингової сцени першої гри.
Крім того, видавець Paradox Interactive вирішив використовувати власну платформу модів замість Steam Workshop, що означає нову систему, до якої гравцям доведеться звикати.
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