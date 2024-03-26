Tesla пропонує своїм американським клієнтам безплатну пробну версію своєї технології допомоги водієві Full Self-Driving (FSD) терміном на один місяць. Про це повідомив гендиректор автовиробника Ілон Маск на платформі X, пише CNBC.

Окремо мільярдер також написав електронного листа співробітникам компанії. У ньому він вимагає, щоб перед доставкою авто у Північній Америці працівники Tesla встановлювали та демонстрували клієнтам, як працює остання версія FSD.

«Надалі в Північній Америці обов’язковим є встановлення та активація FSD V12.3.1 і проведення короткої тестової поїздки для клієнтів перед передачею автомобіля», – написав гендиректор Tesla у листі.

Він також додав, що «майже ніхто не усвідомлює», наскільки добре (під наглядом) працює вказана технологія допомоги водієві.

«Я знаю, що це сповільнить процес доставки, але, тим не менш, це жорстка вимога», – зазначив Ілон Маск у листі до співробітників.

Хоча всі нові автомобілі Tesla мають стандартну систему допомоги водієві під назвою Autopilot, компанія також пропонує опцію FSD за ціною $199 на місяць для більшості клієнтів у Північній Америці.

Система FSD від Tesla не перетворює машини на автономні транспортні засоби. Згідно з інструкціями для власників Tesla, при використанні FSD або FSD Beta водії мають залишатися уважними до дороги та бути готовими контролювати авто.

Власники автомобілів з FSD також можуть отримати доступ до системи FSD Beta, яка дозволяє їм тестувати і допомагати налагоджувати нові функції допомоги водієві на дорогах загального користування.

Під тиском Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США Tesla в минулі роки здійснила добровільне відкликання машин із метою підвищення безпеки своїх систем Autopilot, FSD і FSD Beta.