Глобальна мережа обміну фінансовими повідомленнями SWIFT планує протягом наступних одного-двох років запустити нову платформу. Мета ініціативи – підключити до існуючої фінансової системи цифрові валюти центробанків, які зараз розробляються. Про це пише Reuters.

Наразі близько 90% центральних банків світу досліджують цифрові версії своїх валют. Більшість з них не хочуть залишитися позаду біткойна та інших криптовалют, але намагаються подолати технологічні складнощі.

Керівник відділу інновацій SWIFT Нік Керіган розповів про один із найбільших глобальних проєктів щодо цифрових валют центробанків (CBDC) та «токенізованих» активів. Він тривав шість місяців та залучив групу з 38 центральних банків, комерційних фінустанови та розрахункових платформ.

Проєкт був зосереджений на тому, щоб забезпечити можливості спільного використання CBDC різних країн, навіть якщо вони побудовані на різних технологіях або «протоколах», тим самим зменшуючи ризики фрагментації платіжних систем.

Дослідження виявило, що вони можуть використовуватися в складних торгових або валютних платежах і потенційно можуть бути автоматизовані, щоб прискорити і здешевити ці процеси.

«Ми розглядаємо дорожню карту, яка дозволить зробити продукт (запустити як продукт) протягом наступних 12-24 місяців, – сказав Ннік Керіган. – Ми переходимо від експериментальної стадії до того, що стає реальністю».

Проте часові рамки запуску продукту все ще можуть зміститися.

До слова, у жовтні минулого року ЄЦБ анонсував новий етап у запровадженні цифрового євро.У його межах ЄЦБ доопрацює правила, обере партнерів у приватному секторі та проведе «тестування та експерименти».