Stellar Blade – PS5 ексклюзив від корейської студії Shift Up – отримає демоверсію у PS Store 29 березня. Сама ж гра вийде 26 квітня.

Демоверсія охоплюватиме перші години гри. Гравці зможуть пройти навчання ігрових механік та подолати першого боса. Весь прогрес можна буде перенести в повну версію гри після релізу.

Гра розповість історію про десантницю 7-го повітряно-десантного загону Єву, яка відправляється на спустошену Землю для того, щоб знищити загадкових істот найтібів та тим самим врятувати людство від винищення.