Новин по Mass Effect 5, яку коротеньким тизером представили у листопаді минулого року, майже не було. Проте зараз для фанатів з’явилося трохи надії. Виконавчий директор BioWare та керівник гри Майкл Гембл розповів, що до роботи над 5 частиною повернулася команда, яка відповідала за перші три.

Відповідаючи фанатам у X, Гембл написав, що на посадах артдиректора, креативного директора та ігрового директора перебувають все ті ж ветерани студії, які працювали над Mass Effect 1-3.

EP, Art Director, Creative Director, Game Director are

all trilogy vets. — Michael Gamble (@GambleMike) March 23, 2024

Після доволі невдалого запуску Andromeda надія фанатів франшизи на хороше продовження почала потрохи згасати, проте повернення людей, які відповідали за створення серії може цю надію повернути.

Попри це, проєкт все ще далекий від завершення. Як раніше повідомляв інсайдер Джефф Ґраб, Mass Effect 5 може вийти не раніше 2029 року. Однак самі розробники жодних деталей про дату релізу не давали.

Зараз у BioWare ще закінчують роботу над Dragon Age: Dreadwolf, яка досі немає точної дати релізу, хоча й очікується, що гра вийде влітку.