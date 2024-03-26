Це лише концепт, але натяк добре зрозумілий – у вигляді Genesis Neolun ми бачимо великий електричний кросовер, який може перетворитися на серійну модель вже найближчими роками.

Наприклад, вже зараз дизайн концепту Genesis Neolun відповідає загальним стилістичним рисам компанії Genesis: попереду V-подібна лінія, інтегровані подвійні фари та ліхтарі, м’які лінії кузова та величезні колісні диски. Все відповідно до назви Neolun, яка є поєднанням двох слів – Neo (мовляв, щось «нове») та luna (тобто «місяць», напевно, з натяком на гладкі округлі поверхні).

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Характерною особливістю концепту Genesis Neolun є відсутність центральної стійки та відкриття дверцят в різні сторони; хоча навряд ми таке побачимо в серійній моделі. А ось висувну підніжку для доступу в просторий салон із оздоблення Purple Silk та Royal Indigo, або чотири окремі сидіння отоманки цілком можуть з’явитися.

Також у салоні концепту Genesis Neolun увагу привертає плаский центральний дисплей, вертикальний селектор за кермом, численні динаміки для стереоефекту. Нарешті, концепт-кар Genesis Neolun отримав систему опалення, що виконану за корейськими традиціями Ondol – це коли тепло надходить з різноманітних поверхонь, які нагріваються: підлога та дверцята, передня панель, центральна консоль.

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Наразі точної інформації про майбутнє концепту Genesis Neolun немає. Проте дуже хочеться все ж побачити його втілення в серійну модель!