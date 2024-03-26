Нова порція чуток про iPhone 16 Pro та 16 Pro Max натякає на те, що у нових смартфонах повернуть два кольори – чорний space black та золотий rose. Про це повідомляє 9to5Mac.

Нова інформація з’явилася з поста на Weibo, де засвітилися начебто всі кольори майбутніх смартфонів Apple. Там також йдеться про те, що Pro моделі відмовляться від синього на користь кольору rose.

Колір space black вже з’являвся в iPhone 14 Pro, однак тоді смартфони були виготовлені з нержавіючою сталі, в той час, як у моделях iPhone 15 компанія вже почала використовувати титан.

Окремо в мережі також з’явилися фотографії нібито кейсу для iPhone 16 Pro Max, на яких видно окремий виріз для кнопки захоплення, яка, за чутками, має з’явитися у правій нижній частині смартфона та забезпечити швидкий доступ до камери або ж інших програм.