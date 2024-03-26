Samsung почала продавати оновлений планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024) у Румунії. Про це повідомляє GSMArena.

Офіційного анонсу від компанії не було, а разом із тим не до кінця відомі повні характеристики пристрою, проте зрозуміло, що S6 Lite отримав новий восьмиядерний процесор із ядрами 2,4 ГГц і 2,0 ГГц. За словами неофіційних джерел, це – Exynos 1280.

Серед іншого, це – все той же планшет із 10,4-дюймовим РК-дисплеєм, стилусом S Pen у комплекті та акумулятором на 7040 мА-год.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) матиме варіанти з 4 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 64 ГБ із підтримкою розширення до 1 Тб. Буде й варіант на 128 ГБ, але він поки недоступний на офіційному сайті. Також існують версії з Wi-Fi та LTE.

Також відомо, що планшет працюватиме на OneUI 6.1 на основі Android 14 одразу з коробки.

Поки що невідомо, коли Samsung представить планшет на інших ринках.