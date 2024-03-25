У Rockstar повідомляють, що розробка GTA 6 затримується, а вихід гри можуть навіть перенести на 2026 рік. Rockstar змушує розробників повернутись в офіси, щоб встигнути вчасно випустити проєкт, повідомляє Kotaku.

Згідно з непідтвердженими даними, Rockstar планує випустити нову GTA на початку 2025, але співробітники на умовах анонімності розповідають, що розробка сильно відстає від графіка.

Поки що Rockstar все ще націлена на вихід GTA 6 навесні наступного року. Перенесення дати виходу гри розглядається як своєрідний запасний план, якщо буде потреба.

Також видання Aftermath повідомляло, що співробітники Rockstar побоюються, що зіткнуться з черговими перепрацюваннями, що не рідкість для студії.

«Я пройшов через кілька проєктів, в обох з яких були перепрацювання. Перший був надзвичайно складним. У мене тоді було набагато менше сивого волосся. Ми хочемо закріпити успіхи, яких ми досягли як компанія, щоб викорінити цю токсичну культуру перепрацюваннь», – каже анонімний розробник.

Також повідомляється, що навіть якщо гру буде відкладено до 2026 року, це не означає, що працівникам, яких змушують повертатися в офіс проти їхнього бажання, не доведеться перепрацьовувати.