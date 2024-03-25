Дослідниця ШІ Шруті Мішра повідомила, що NVIDIA оприлюднила 9 безплатних онлайн-курсів про штучний інтелект.

1. Пояснення генеративного ШІ

  • Генеративний ШІ та пояснення того, як він працює;
  • Різні застосування генеративного ШІ;
  • Виклики та можливості генеративного ШІ.

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2. Як побудувати мозок за 10 хвилин

  • Як нейронні мережі використовують дані для навчання;
  • Розуміння математики, що стоїть за нейроном.

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3. Покращення LLM за допомогою Retrieval Augmented Generation

  • Основи розширеного покоління пошуку;
  • Процес пошуку RAG;
  • Основи ШІ NVIDIA та компоненти моделі RAG.

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4. Штучний інтелект в дата-центрах

  • Варіанти використання ШІ, машинне навчання, глибоке навчання та їхні робочі процеси;
  • Архітектура графічних процесорів та її вплив на ШІ;
  • Фреймворки глибокого навчання та міркування щодо розгортання.

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5. Прискорення робочих процесів в Data Science з нульовими змінами коду

  • Дізнаєтеся про переваги об’єднаних робочих процесів на CPU і GPU;
  • Прискорення обробки даних на GPU та ML без зміни коду;
  • Відчуйте прискорення часу обробки.

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6. Освоєння рекомендаційних систем

  • Стратегії від гросмейстерів Kaggle щодо створення рекомендаційних систем для електронної комерції;
  • Розглянемо 2-ступеневі моделі, генерацію кандидатів, розробку функцій та ансамблювання.

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7. Вступ до нетворкінгу

  • Дізнаєтесь про мережі та їхню важливість;
  • Вивчите основи Ethernet та пересилання даних у мережах Ethernet;
  • Обговоримо мережеві компоненти, вимоги, модель OSI, протокол TCP/IP.

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8. Як виконувати класифікацію великомасштабних зображень

  • Вивчите класифікацію великомасштабних зображень;
  • Розберетеся з проблемами, методами моделювання та стратегіями валідації.

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9. Побудова RAG-агентів з LLM

  • Масштабовані стратегії розгортання LLM та векторних баз даних;
  • Сучасні парадигми LangChain для управління діалогами та пошуку документів;
  • Використання передових моделей та кроків для виробництва.

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