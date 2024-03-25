Дослідниця ШІ Шруті Мішра повідомила, що NVIDIA оприлюднила 9 безплатних онлайн-курсів про штучний інтелект.
1. Пояснення генеративного ШІ
- Генеративний ШІ та пояснення того, як він працює;
- Різні застосування генеративного ШІ;
- Виклики та можливості генеративного ШІ.
2. Як побудувати мозок за 10 хвилин
- Як нейронні мережі використовують дані для навчання;
- Розуміння математики, що стоїть за нейроном.
3. Покращення LLM за допомогою Retrieval Augmented Generation
- Основи розширеного покоління пошуку;
- Процес пошуку RAG;
- Основи ШІ NVIDIA та компоненти моделі RAG.
4. Штучний інтелект в дата-центрах
- Варіанти використання ШІ, машинне навчання, глибоке навчання та їхні робочі процеси;
- Архітектура графічних процесорів та її вплив на ШІ;
- Фреймворки глибокого навчання та міркування щодо розгортання.
5. Прискорення робочих процесів в Data Science з нульовими змінами коду
- Дізнаєтеся про переваги об’єднаних робочих процесів на CPU і GPU;
- Прискорення обробки даних на GPU та ML без зміни коду;
- Відчуйте прискорення часу обробки.
6. Освоєння рекомендаційних систем
- Стратегії від гросмейстерів Kaggle щодо створення рекомендаційних систем для електронної комерції;
- Розглянемо 2-ступеневі моделі, генерацію кандидатів, розробку функцій та ансамблювання.
7. Вступ до нетворкінгу
- Дізнаєтесь про мережі та їхню важливість;
- Вивчите основи Ethernet та пересилання даних у мережах Ethernet;
- Обговоримо мережеві компоненти, вимоги, модель OSI, протокол TCP/IP.
8. Як виконувати класифікацію великомасштабних зображень
- Вивчите класифікацію великомасштабних зображень;
- Розберетеся з проблемами, методами моделювання та стратегіями валідації.
9. Побудова RAG-агентів з LLM
- Масштабовані стратегії розгортання LLM та векторних баз даних;
- Сучасні парадигми LangChain для управління діалогами та пошуку документів;
- Використання передових моделей та кроків для виробництва.
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