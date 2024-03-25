Австралійська студія Drop Bear Bytes, попри негаразди з видавцем Versus Evil, довела свою рольову гру Broken Roads до релізу. Проєкт має вийти на основних платформах вже 10 квітня 2024 р.

Нагадаємо, Broken Roads – це покрокова постапокаліптична рольова гра зі складними діалогами, моральним компасом та впливом ваших рішень на світ, події якої відбувається в Австралії. Автори надихалися такими хітами як Fallout 2, Planescape: Torment, Torment: Tides of Numenera, Wasteland 2/3 та Disco Elysium. Бесід тут більш ніж достатньо і багато проблем можна вирішити за допомогою інтелекту та емпатії, а не зброї.

Події Broken Roads відбуваються в Західній Австралії після ядерної війни, тож тут звісно є багато чого і від Шаленого Макса.

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Broken Roads мала вийти ще у листопаді 2023 р., потім переїхала на початок 2024 р., після несподіваного закриття видавця гри Versus Evil переїхала ще трохи.

10 квітня 2024 р. гра виходить на Windows ПК у Steam, GOG.com та Epic Games Store, на Nintendo Switch, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Якщо любите класичні RPG, додавайте Broken Roads до Списку бажаного.