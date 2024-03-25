Європейський Союз проведе розслідування щодо Apple, Google та Meta через потенційні порушення «Закону про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). Про це йдеться у заяві Європейської Комісії.

Серед причин розслідування є обмеження від щодо перенаправлення користувачів на сторонні магазини застосунків із Play Store та App Store та моделі «заплатіть або погодьтеся» у Facebook й Instagram, яка дозволяє користувачам відмовитися від реклами за €9,99 на місяць.

В ЄС не впевнені, що компанії дотримуються зобов’язань щодо більш справедливого та відкритого цифрового простору для європейських громадян і компаній.

«Якщо наше розслідування прийде до висновку про відсутність повної відповідності DMA, брамники можуть зіткнутися з великими штрафами», – заявив комісар ЄС Тьєррі Бретон.

Після розслідування Комісія повідомить кожній компанії, що потрібно зробити, щоб усунути проблеми, а також які заходи планує вжити регулятор.

Якщо будуть знайдені порушення, комісія може оштрафувати кожну компанію на суму до 10% від річного глобального доходу відповідно до DMA або навіть 20% у випадках «повторного порушення».

Крім того, Європейська комісія також проводить розслідування щодо Amazon через те, що компанія, можливо, віддає перевагу продуктам власного бренду в Amazon Store, що порушує статтю 6(5) DMA.