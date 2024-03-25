Як повідомляє аналітик Джефф Пу з Haitong International Tech Research, Apple розробляє чип A18 Pro для iPhone 16 із фокусом на більшу продуктивність роботи генеративного штучного інтелекту на пристрої. Про це пише 9to5Mac.

«Згідно з нашими перевірками в ланцюжку постачання, ми бачимо більший попит на A18 від Apple, тоді як випуск A17 Pro стабілізувався з лютого. Ми зазначаємо, що A18 Pro від Apple, версія з 6 графічними процесорами, матиме більшу площу кристала (порівняно з A17 Pro), що може стати трендом для кордонних обчислень ШІ», – розповів Пу.

Кордонні обчислення штучного інтелекту – це виконання задач штучного інтелекту безпосередньо на пристрої, а не в хмарі. Це дозволяє використовувати функцію генеративного ШІ на пристрої інколи й без потреби підключення до мережі.

Крім цього, Джефф Пу також зазначив, що виробництво чипів A18 Pro цього року почали нарощувати раніше, ніж зазвичай.

Повідомляється, що iPhone 16 та 16 Pro матимуть версію чипа A18, проте, за словами Пу, виглядає все так, що лише A18 Pro, призначений для 16 Pro та 16 Pro Max, матиме зміни, орієнтовані на ШІ.