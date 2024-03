Шінджі Мікамі, який залишив Tango Gameworks на початку 2023 року, заснував нову студію під назвою KAMUY, повідомляє Gematsu.

Про це стало відомо завдяки повідомленню на офіційному Shadows of the Damned: Hella Remastered. На сайті у розділі з творцями вказаний Шінджі Мікамі та його нова студія.

Мікамі – це творець серії Resident Evil. Він зробив значний внесок у популяризацію жанру survival-horror і відтоді має великий вплив на індустрію відеоігор. Після цього автор намагався відійти від жахів та створів комедійні бойовики Shadows of the Damned та God Hand.

У 2010 році Шінджі Мікамі заснував компанію Tango Gameworks у складі ZeniMax Media Inc. та випустив гру The Evil Within у 2014. Після цього творець повідомив, що більше не бажає займатися безпосередньо розробкою ігор і виступив виконавчим продюсером Ghostwire: Токіо та Hi-Fi RUSH.