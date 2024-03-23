Mozilla, неприбуткова організація, що стоїть за веббраузером Firefox, припинила співпрацю з Onerep, сервісом захисту персональних даних користувачів. Це рішення було прийнято після того, як стало відомо, що генеральний директор та засновник Onerep, білорус Дмитро Шелест, був причетний до створення численних сайтів, які дозволяли шукати персональні дані людей, що стало відомо після розслідування, проведеного KrebsOnSecurity.

Представлений як частина Mozilla Monitor Plus, Onerep був розроблений, щоб допомогти користувачам видалити свою інформацію з сотень сайтів, що займаються розповсюдженням персональних даних для пошуку людей. Однак надійність сервісу була поставлена під сумнів, коли 14 березня KrebsOnSecurity опублікувала звіт, в якому виявилося, що з 2010 року Шелест запустив кілька сервісів пошуку людей, в тому числі Nuwber, брокер даних, який продає біографічні звіти.

У відповідь на звинувачення 21 березня Шелест опублікував заяву, в якій визнав свою частку в Nuwber і стверджував, що між Nuwber і Onerep не було ніякого обміну інформацією. Попри цю заяву, Mozilla вирішила дистанціюватися від Onerep, назвавши фінансові інтереси та діяльність генерального директора компанії такими, що не відповідають її цінностям.

«Хоча дані клієнтів ніколи не були під загрозою, зовнішні фінансові інтереси та діяльність генерального директора Onerep не відповідають нашим цінностям», – заявили в Mozilla. «Зараз ми працюємо над розробкою плану переходу, який забезпечить клієнтам безперебійну роботу і продовжить ставити їхні інтереси на перше місце».

Розслідування KrebsOnSecurity також виявило, що адреса електронної пошти Шелеста використовувалася приблизно у 2010 році філією російськомовної організації Spamit, яка платила людям за агресивне просування вебсайтів, що рекламують препарати для підвищення потенції та генеричні фармацевтичні препарати. Цей зв’язок також був підтверджений дослідженнями кількох аспірантів Університету Джорджа Мейсона.