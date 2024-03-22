Galaxy A55 5G став першим смартфоном Samsung, який отримав підтримку непомітних оновлень системи. Про це пише The Mobile Indian.

Як повідомляє видання, екран оновлення на смартфоні показав два етапи встановлення – «Завантаження та встановлення» і «Перевірка».

Зазвичай смартфони Samsung вимагають перезавантажити пристрій для завершення інсталяції оновлення, що інколи займає чимало часу, однак у цьому випадку перевірка пройшла непомітно і від користувача вимагалося лише один раз швидко перезапустити смартфон.

Під час перезавантаження у користувача не з’являлося жодних інтерфейсів встановлення оновлення чи перевірок, які з’являються на інших пристроях.

Таким чином Samsung йде шляхом Google, який представив фонове оновлення у серії смартфонів Pixel ще у 2016 році. Поки що невідомо, коли подібна система оновлень з’явиться на інших пристроях компанії. Для Galaxy A55 5G вона стала доступною після березневого оновлення.