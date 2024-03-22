Небагато часу минуло після анонсу процесора Snapdragon 7+ Gen 3, як вже встиг з’явитися перший смартфон із ним – OnePlus Ace 3V.

Як повідомляє Android Authority, смартфон вже доступний для купівлі у Китаї. Модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем на 256 ГБ коштує близько $277, а варіант із 16/512 ГБ – $360.

Ace 3V має 6,74-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц. Завдяки процесору Snapdragon 7+ Gen 3 він також отримав підтримку генеративного штучного інтелекту, як-от Gemini Nano, та чимало потужності за свою ціну.

Крім того, Ace 3V має акумулятор на 5550 мА-год із підтримкою швидкої зарядки на 100 Ват. За даними OnePlus, смартфон можна зарядити до 100% за 26 хвилин.

Із камерами тут все доволі просто. Ззаду смартфона можна знайти дві лінзи, основну на 50 МП та додаткову ультрашироку на 8 МП. Навряд чи вони покажуть неймовірні результати, але це – й не основна перевага смартфона.

OnePlus Ace 3V також має підтримку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, інфрачервоний бластер, NFC та захист від води й пилу за стандартом IP65. Працює він на ColorOS 14 на основі Android 14.

Поки що невідомо, коли Ace 3V з’явиться на міжнародних ринках, проте коли він з’явиться, то пройде невеликий ребрендинг й називатиметься OnePlus Nord 4.