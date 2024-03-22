У мережі з’явилися нові чутки про потенційні характеристики та вікно релізу нового процесора MediaTek Dimensity 9400. Про це пише Android Authority з посиланням на китайського інсайдера Digital Chat Station.

У 9400, як і з його попередником 9300, відмовляться від невеликих ядер ЦП на користь використання ядер серій Cortex-X5, Cortex-X4 та Cortex-A7xx, проте їхнє компонування поки невідоме.

Якщо компонування 9300 перейде на 9400, то варто очікувати Cortex-X5, 3 ядра Cortex-X4 та 4 Crotex-A730.

Раніше MediaTek повідомляла, що розробляє 9400 за 3-нанометровим процесом TSMC. Компанія стверджує, що перехід із 5-нанометрового дасть підвищення швидкості до 18% при тому самому споживанні енергії або зниження споживання енергії на 32% при тій же швидкості.

Тоді ж компанія підтвердила, що новий процесор вийде у другій частині 2024 року, що сходиться з новими повідомленнями, у яких йдеться, що Dimensity 9400 покажуть у жовтні.

Водночас Snapdragon 8 Gen 4 також використовуватиме 3-нанометровий процес TSMC. За попередніми повідомленнями, його презентація теж планується на жовтень.

Окрім інформації про 9400, також повідомляється, що MediaTek планує випустити Dimensity 9300 Plus у травні. Чип матиме пікову тактову частоту 3,4 ГГц і графічний процесор із частотою 1,3 ГГц. Поточна Dimensity 9300 має пікову тактову частоту 3,25 ГГц, хоча MediaTek не розкриває частоту GPU.