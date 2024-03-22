Засновник Larian Studios Свен Вінке на конференції розробників ігор (GDC) повідомив, що студія не планує випускати жодних доповнень чи DLC для Baldur’s Gate 3, а також Baldur’s Gate 4, пише IGN.

Натомість, за словами Вінке, Larian планує повністю відійти від Dungeons & Dragons і зайнятися чимось новим. Всі права на інтелектуальну власність студія залишить у руках видавництва Wizards of the Coast.

Це – велика несподіванка, враховуючи значний успіх Baldur’s Gate 3. Багато фанатів припускали, що DLC або доповнення будуть на підході. Larian випустила кілька великих безплатних патчів, які додали, серед іншого, епілог.

У Larian Studios також повідомляли раніше про можливість створення DLC. Виступаючи на gamescom 2023, старший менеджер із продуктів Larian Studios Том Батлер сказав, що у них були дискусії про те, щоб зробити більше для Baldur’s Gate 3, хоча тоді вони були зосереджені на патчах.

Схоже, що наступним проєктом Larian Studios може стати ще одна частина Divinity. В інтерв’ю IGN незадовго до виходу Baldur’s Gate 3 Вінке казав, що сиквел Divinity: Original Sin, безумовно, на горизонті, але команд зайнята розробкою Baldur’s Gate 3. Крім того, Вінке якось обмовився, що наступна гра в серії Divinity буде не такою, до яких звикли фанати студії.