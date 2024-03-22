Сайт Metacritic, який збирає огляди, оцінки та відгуки про ігри, опублікував топ найкращих ігрових видавців за рейтингом їхніх ігор.

Видавці оцінюються від найгіршого до найкращого на основі системи балів, яка обчислюється відповідно до наступних факторів: середній Metascore для всіх ігор, випущених у 2023 році; відсоток оцінених продуктів із хорошими відгуками; відсоток оцінених продуктів із поганими відгуками; кількість «чудових» ігор.

Оцінювали видавців, які у 2023 році випустили мінімум 5 ігор, без врахування мобільних проєктів.

Перше місце посіла японська компанія Capcom – середня оцінка ігор, випущених видавцем, складає 84,5. За 2023 рік під крилом видавця вийшов неймовірно успішний та високо оцінений римейк Resident Evil 4, у якого середня оцінка 93. Серед інших ігор із 90+ є Street Fighter та Ghost Trick: Phantom Detective.

Друге місце посів видавець Raw Fury, який за попередній рік не випустив жодної гри з середньою оцінкою вище 83. Попри це, всі ігри видавця трималися на високому рівні й жодна гра не отримала оцінки нижче 76. Найпопулярнішим релізом видавця минулого року була гра Cassette Beasts.

Закриває трійку фіналістів Chorus Worldwide. Найкращою грою за рік для видавця стала A Space for the Unbound, яка отримала середню оцінку 85.

Загалом до списку Metacritic потрапило ще чимало як відомих, так і не дуже видавців, нижче ви можете ознайомитися з 15 найкращими:

Capcom; Raw Fury; Chorus Worldwide; DANGER Entertainment; Annapurna Interactive; Nintendo; Aksys Games; Bethesda Softworks; SEGA; Thunderful; Devolver Digital; Playism; Sony; Gearbox; Microsoft.

Ознайомитися з усім топом, до якого увійшло понад 40 видавців, можна на сайті Metacritic.