Рольовий бойовик від Obsidian Entertainment під видавництвом Sega повертається у GOG.

Alpha Protocol – це багато у чому спірна гра, до технічного стану якої виникало безліч питань. Проєкт критикували на релізі, зокрема за погану реалізацію стрільби, всім остогидлу на ті роки систему укриттів та банальну невідшліфованість проєкту.

Але за що гру згадують і до сьогодні, так це неймовірно пропрацьовані рольові елементи та небанально написаний сценарій.

У 2019 році гра безслідно зникла з усіх цифрових майданчиків. Sega пояснила це закінченням терміну дії своїх видавничих прав, а також деякими застарілими музичними ліцензіями.

Але полякам із GOG вдалося повернути DRM-free версію гри. Гра повністю сумісна з сучасними комп’ютерами, має повну підтримку контролерів та систему досягнень.