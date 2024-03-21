На презентації State of Unreal 2024 анонсували гру з доволі громіздкою назвою Marvel 1943: Rise of Hydra (Captain America & Black Panther Game). У межах анонсу презентували трейлер до проєкту.

Гру розробляє Skydance New Media – ігровий підрозділ однойменної кіностудії. Розробку очолює Емі Хенніг, яка створила перші три частини Uncharted у складі Naughty Dog.

Хеніг повідомляє, що гра буде сюжетно орієнтованою та матиме цілий «ансамбль» ігрових персонажів. Можливості Unreal Engine 5 дають змогу дійсно розмити межі між кіно та грою.

Вихід гри планується у 2025 році.