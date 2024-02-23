Reddit Inc. подала до Комісії з цінних паперів і бірж США реєстраційну заяву, в якій описано фінансові показники та бізнес-цілі компанії напередодні IPO. Про це пише the Verge.

Reddit дебютує на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером RDDT.

З тексту документа стало відомо, що торік Reddit отримав $804 млн доходу, левова частка якого надійшла від реклами. Однак компанія є збитковою – у 2023 році вона отримала $90,8 млн чистого збутку.

Цікаво, що Reddit під час IPO надасть змогу придбати акції своїм найкращим користувачам, тобто модераторам та тим, хто має високу карму. Такий привілей зазвичай надається професійним інвесторам, які можуть придбати акції за нижчою ціною до початку відкритих торгів.

Reddit розподілятиме акції за багаторівневою системою, починаючи з певних користувачів та модераторів, визначених компанією, які зробили значний внесок у спільноту Reddit. Далі – користувачі з показником карми не менше 2,000 і ті, хто виконав не менше 5 000 модераторських дій, будуть запрошені до придбання акцій.

Нагадаємо також, що в межах намірів підвищити прибутковість Reddit уклав угоду з Google про продаж користувацького контенту для навчання ШІ.