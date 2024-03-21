Після майже 15 років виробництва автомобіль Infiniti QX80 нарешті отримав наступника. В ньому незмінними залишилися лише назва та загальне позиціонування – це все також великий розкішний позашляховик.

Але решту повністю змінили. Наприклад, загальний дизайн Infiniti QX80: передня частина виконана з двоповерховою оптикою, решітка радіатора нагадує піраміду, бокова частина прикрашена майже прямолінійним молдингом, ручки дверцят тепер висувні, а кришка багажника отримала суцільний ліхтар «клавіші рояля».

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Технічних змін ще більше. Автомобіль Infiniti QX80 відмовився від атмосферного двигуна V8, тепер його місце займає турбомотор V6 на 450 «коней». Коробкою передач завжди виступає 9-ступеневий «автомат», але тип приводу може змінюватися – задній або повний. Також додано пневматичну підвіску з можливістю регулювання висоти положення кузову на 60-70 мм вгору/вниз.

Салон нового Infiniti QX80 також не відстає від його дизайну та глобальних технічних змін. Передня панель складається з пари 14,3-дюймових дисплеїв, нижче на центральній консолі встановлено додатковий 9-дюймовий дисплей. Чорна декоративна вставка має напис Infiniti, а навколо підголівників встановлені динаміки преміальної аудіо-системи KLIPSCH, а загалом у салоні приховано 14 динаміків. Крім того, камери кругового огляду з функцією «прозорого капоту» та система напівавтономного водіння ProPILOT Assist.

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Плюс підігрів, вентиляція, масаж не лише на передніх сидіннях, але й на сидіннях другого ряду. Хоча, якщо бути максимально точним, новий Infiniti QX80 буде навіть з трьома рядами сидінь: ще один додатковий ряд розміщується в зоні багажника. Причому навіть для додаткових сидінь третього ряду передбачено підігрів – ось такий прояв піклування про пасажирів.

Продажі автомобіля Infiniti QX80 розпочнуться вже влітку поточного року. Орієнтовна вартість вже відома: від $82,5 тис. за найпростішій версії з заднім приводом – й далі аж до $110 тис. за максимальну версію Infiniti QX80 Autograph.