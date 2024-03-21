Після майже 15 років виробництва автомобіль Infiniti QX80 нарешті отримав наступника. В ньому незмінними залишилися лише назва та загальне позиціонування – це все також великий розкішний позашляховик.
Але решту повністю змінили. Наприклад, загальний дизайн Infiniti QX80: передня частина виконана з двоповерховою оптикою, решітка радіатора нагадує піраміду, бокова частина прикрашена майже прямолінійним молдингом, ручки дверцят тепер висувні, а кришка багажника отримала суцільний ліхтар «клавіші рояля».
Технічних змін ще більше. Автомобіль Infiniti QX80 відмовився від атмосферного двигуна V8, тепер його місце займає турбомотор V6 на 450 «коней». Коробкою передач завжди виступає 9-ступеневий «автомат», але тип приводу може змінюватися – задній або повний. Також додано пневматичну підвіску з можливістю регулювання висоти положення кузову на 60-70 мм вгору/вниз.
Салон нового Infiniti QX80 також не відстає від його дизайну та глобальних технічних змін. Передня панель складається з пари 14,3-дюймових дисплеїв, нижче на центральній консолі встановлено додатковий 9-дюймовий дисплей. Чорна декоративна вставка має напис Infiniti, а навколо підголівників встановлені динаміки преміальної аудіо-системи KLIPSCH, а загалом у салоні приховано 14 динаміків. Крім того, камери кругового огляду з функцією «прозорого капоту» та система напівавтономного водіння ProPILOT Assist.
Плюс підігрів, вентиляція, масаж не лише на передніх сидіннях, але й на сидіннях другого ряду. Хоча, якщо бути максимально точним, новий Infiniti QX80 буде навіть з трьома рядами сидінь: ще один додатковий ряд розміщується в зоні багажника. Причому навіть для додаткових сидінь третього ряду передбачено підігрів – ось такий прояв піклування про пасажирів.
Продажі автомобіля Infiniti QX80 розпочнуться вже влітку поточного року. Орієнтовна вартість вже відома: від $82,5 тис. за найпростішій версії з заднім приводом – й далі аж до $110 тис. за максимальну версію Infiniti QX80 Autograph.
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