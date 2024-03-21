Epic Games анонсувала, що в Unreal Editor для Fortnite (UEFN) з’явиться підтримка MetaHuman – функції, яка дозволяє створювати та анімувати реалістичних персонажів.

Користувачі зможуть легко створювати й анімувати високоякісних NPC для своїх островів Fortnite за допомогою MetaHuman Creator і MetaHuman Animator. MetaHuman Creator – це безплатна онлайн-програма, яка дає змогу швидко створювати реалістичних цифрових людей, повністю налаштованих і готових до використання в UEFN або Unreal Engine.

MetaHuman Animator перетворює кадри, зняті з iPhone або накладної стереокамери, на високоякісну анімацію обличчя для персонажа. Анімацію обличчя, створену за допомогою MetaHuman Animator, можна застосувати до будь-якого персонажа MetaHuman, доступного в UEFN.

Компанія також представила демо The Talisman, у якому показала, як MetaHumans і високоточне середовище можуть повністю змінити вигляд і відчуття островів.