LG CineBeam Qube — портативний 4K-проєктор з незвичним дизайном, уже доступний для попереднього замовлення

На виставці CES 2024 на початку цього року LG показала портативний проєктор з незвичним дизайном – CineBeam Qube. Він має вигляд мінімалістичного кубу з ручкою для зручного перенесення, яку дизайнери явно вирішили зробити “фішкою” моделі.

LG називає CineBeam Qube “одним з найменших проєкторів у світі” — його розміри становлять лише 8 x 13 x 13 см, вага — 1,5 кг. При цьому він має роздільну здатність 4K, розширене колірне охоплення (154% DCI-P3), RGB LED лампу яскравістю 500 ANSI люменів і здатний створювати зображення діагоналлю до 120”.

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Smart-платформа у CineBeam Qube традиційна для продуктів LG: проєктор працює під керуванням фірмової системи webOS 6.0, на якій доступні клієнти популярних стрімінгових сервісів (YouTube, Netflix, Apple TV, Prime Video тощо). Проєктор оснащений HDMI-портом для підключення інших джерел відеосигналу, а також може отримувати “картинку” через Apple AirPlay 2 та Miracast. Вбудованого акумулятора у CineBeam Qube немає, тож далеко від розетки відійти не вийде.

Після анонсу минуло досить небагато часу, і от тепер LG CineBeam Qube став доступним для попереднього замовлення за $1,299. За покупку до 7 квітня клієнти отримають бонуси: чохол для транспортування та Bluetooth-колонку LG XBOOM 360, відправляти замовлення компанія планує з 8 квітня.