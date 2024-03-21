Хакер, який минулого тижня зламав Apex Legends та тим самим зірвав фінал турніру Global Series, зробив це просто заради розваги, повідомляє TechCrunch.

Під час проведення турніру учасники почали повідомляти, що на їхніх пристроях з’явилися чити: в одного – wall hack, в іншого – aim bot.

Атака виявилася можливою через експлойт віддаленого виконання коду, який дає можливість зловмиснику встановлювати стороннє програмне забезпечення на пристроях гравців через гру. Це може бути не лише чит, а будь-що.

Під час хакерських атак чат-бот гри виводив на екран повідомлення, які, як виявилося, надходили від хакерів: «Apex злом Global Series, від Destroyer2009 & R4andom».

Хакер Destroyer2009 дав інтерв’ю TechCrunch, у якому взяв на себе відповідальність за злом. Він сказав, що зробив це «просто заради розваги» та з метою змусити розробників Apex Legends виправити вразливість, яку він використав.

Destroyer2009 відмовився надати подробиці злому всередині гри або які саме вразливості він використав, щоб не інформувати людей, які можуть скористатися цим зі злими намірами.

«Я дійсно не хочу вдаватися в деталі, поки все не буде повністю виправлено і все не повернеться до нормального русла», – сказав хакер.

Єдине, що Destroyer2009 сказав про атаку, це те, що вразливість не має нічого спільного з сервером, і хакеру не довелося використовувати нічого, крім самого процесу Apex.

Також хакер додав, що він не зламував комп’ютери самих гравців. За його словами, хакерські дії ніколи не виходили за межі гри.

Destroyer2009 зауважив, що не повідомляв про вразливість компанії Respawn, тому що ні компанія, ні видавець гри, Electronic Arts, не пропонують програму винагороди за виявлення багів.