У Південній Америці проходив фінал регіонального турніру Apex Legends Global Series, однак деякі про-гравці не змогли закінчити гру, оскільки їх зламали прямо під час матчу. Про це пише PC Gamer.

Спочатку гравець Ноян Genburten Озкос із команди DarkZero раптово виявив, що бачить інших гравців крізь стіни. Трохи згодом ще один гравець, Філіп ImperialHal Дозен з TSM, побачив, що у нього з’явився аімбот.

Обидва гравці були змушені покинути матч, оскільки, хоч і проти своєї волі, вони фактично мали ввімкнені чіти під час професійної гри.

Акаунт Anti-Cheat Police Department у X повідомив, що в Apex Legends з’явився експоліт віддаленого виконання коду, який дає змогу зловмисникам вмикати чіти для гравців та потенційно встановлювати шкідливе ПЗ на комп’ютери гравців.

PSA: There is currently an RCE exploit being abused in @PlayApex. It is unsure whether it comes from the game or the actual anti-cheat (@TeddyEAC ). I would advise against playing any games protected by EAC or any EA titles once they have fixed this or can comment.

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) March 18, 2024