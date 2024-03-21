У Канаді вирішили відмовитися від ідеї повної заборони мультитула Flipper Zero. Натомість ціллю для боротьби мають стати незаконні суб’єкти, які використовують ці пристрої для викрадення автомобілів, тобто злочинці, повідомляє PCMag.

У середу Департамент інновацій, науки та економічного розвитку Канади (ISED) роз’яснив свою позицію щодо цього питання. Мета полягає в тому, щоб «заборонити незаконне використання бездротових пристроїв, які використовуються під час викрадення автомобілів».

«Ми маємо намір вжити заходів, щоб обмежити використання таких пристроїв лише законними суб’єктами, а отже, імпорт, володіння, продаж і використання незаконними суб’єктами не буде дозволено», – йдеться в електронному листі департаменту.

Департамент вже працює з канадськими компаніями, інтернет-магазинами та автомобільною промисловістю над розв’язанням цього питання і найближчим часом оголосить конкретні плани.

Близько місяця тому міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань публічно оголосив про заборону Flipper Zero для боротьби з викраденням автомобілів.

Flipper Devices запустили петицію, в якій закликали країну скасувати заборону.

«Такі рішення зазвичай роблять ті, хто насправді не розуміє, як працює система безпеки, і нічого не зробить для розв’язання проблеми викрадення автомобілів», – написав генеральний директор Flipper Devices Павло Жовнер.

Залишається незрозумілим, як влада намагатиметься зупинити потік пристроїв Flipper Zero до нелегітимних суб’єктів, не впливаючи на роздрібні продажі. Можливо, Канада розглядає вірогідність ліцензування таких пристроїв.

У Flipper Devices заявляють, що не знайшли жодних доказів того, що Flipper Zero коли-небудь використовувався для реальної крадіжки автомобіля.

Проте нескладно знайти відео, в яких показано, що Flipper Zero дійсно може копіювати бездротовий сигнал з брелока. Але компанія заявляє, що rolling codes на сучасних брелоках можуть перешкодити скопійованому бездротовому сигналу відчинити двері автомобіля.

Розробник пристрою та директор Flipper Devices Павло Жовнер – українець за походженням, який тривалий час проживав в росії. На цей час Жовнер пише у своїх соцмережах, що він перебуває на території Великої Британії.