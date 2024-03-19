Магазин ігор GOG оголосив про початок співпраці з ігровим хмарним сервісом Luna, в межах якої гравці зможуть зіграти у всі свої придбані ігри у «хмарі».

Користувачі зможуть запускати будь-яку гру зі своєї бібліотеки, яка підтримується сервісом Luna, у «хмарі», без потреби повторної купівлі.

Крім того, гравці також зможуть купувати ігри, доступні на GOG, через клієнт Luna, і вони одразу попадатимуть у бібліотеку з усіма перевагами магазину.

Грати можна буде на будь-якому пристрої, яким володіє користувач – ПК, смартфони, планшети, смарттелевізори тощо. Luna також підтримує контролери Xbox One і PlayStation 4, а ще мишу та клавіатуру.

Luna працює на потужній службі хмарних обчислень Amazon Web Services (AWS), транслюючи ігри з цих хмарних серверів. Сервіс дозволяє своїм користувачам грати у дорозі, на дивані чи будь-де, де є підключення до Інтернету.

Далі користувачів чекає ще більше новин, зокрема й більше доступних для стримінгу ігор.