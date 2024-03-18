Unity оприлюднила щорічний Gaming Report, з якого стало відомо, що 62% всіх проєктів на рушії Unity так чи інакше використовують ШІ.

Звіт Unity базується на отриманих від розробників даних, які використовують рушій та інструменти, а також на опитуванні, проведеному Cint у 2023 році, в якому взяли участь 300 респондентів.

Варто зазначити, що це опитування, ймовірно, більше репрезентує менші мобільні проєкти, які використовують Unity і частіше впроваджують рішення зі штучним інтелектом.

71% студій, які взяли участь в опитуванні, заявили, що ШІ покращив організацію роботи та скоротив час запуску продукту.

Перше місце за використанням ШІ посідає покращення анімації персонажів. Далі іде написання коду, або принаймні пришвидшення цього процесу. Також ШІ використовують для генерації анімації та рівнів, написання текстів, а також автоматизація тестування.

Ще одна сфера застосування ШІ — побудова світу, яку використовують 56% компаній. З них 64% використовували ШІ для розробки NPC для заселення світів.

У звіті Unity також йдеться про те, що 43% опитаних розробників, які вагаються щодо ШІ, зацікавлені, але не мають часу, а 24% не володіють достатніми знаннями для користування. Решта респондентів або не знали, що ШІ спроможний допомогти, або не знали його призначення. Лише три відсотки обрали варіант відповіді “Інше”, що можна віднести, скоріше, до етичних міркувань.

Також нещодавно ми писали про те, як саме ігрові розробники використовують ШІ під час розробки з конкретними прикладами.