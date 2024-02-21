SpaceX налагодила тісні зв’язки з американськими військовими та розвідувальними структурами і планує розширити контракти з урядом, включаючи секретний проєкт Starshield. Про це пише Daily Caller із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Starshield – це лише один із прикладів поглиблення зв’язків між комерційною та державною космічною галузями у США. Starshield орієнтований на урядових клієнтів і уникає публічної реклами свого існування. Минулого серпня йому вдалося отримати контракт Пентагону на $70 млн на надання послуг зв’язку.

Ще один приклад – це секретний контракт на $1,8 млрд, який SpaceX Ілона Маска уклала з неназваним американським агентством у 2021 році. За інформацією видання, гроші, зароблені за цим контрактом, стануть важливою статтею доходів SpaceX у найближчі роки.

Також видання, посилаючись на джерела, наводить ще один приклад, який засвідчує тісну співпрацю. Це ще один секретний контракт – з Національним офісом рекогностування (NRO), де займаються збором і аналізом супутникових даних для клієнтів федерального уряду. Втім, неясно, яку саме технологію SpaceX використовує NRO.