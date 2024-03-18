«Нова пошта» почала доставляти замовлення з маркетплейса OLX Україна в Польщу – на будь-яке відділення Nova Post. За умовами компанії, вартість товару не має перевищувати 1800 грн.

«Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон», – повідомила пресслужба «Нової пошти».

Для замовлення товару з маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі треба:

обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн;

натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу»;

заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі;

сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн;

очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.

Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка. Детальніше про доставку товарів з OLX Україна в Польщу можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що в 2023 році «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022 – 412 млн відправлень. Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.