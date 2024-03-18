«Нова пошта» почала доставляти замовлення з маркетплейса OLX Україна в Польщу – на будь-яке відділення Nova Post. За умовами компанії, вартість товару не має перевищувати 1800 грн.
«Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою. Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Зверніть увагу, що послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон», – повідомила пресслужба «Нової пошти».
Для замовлення товару з маркетплейса у відділення Nova Post у Польщі треба:
- обрати товар на сайті або в додатку olx.ua вартістю до 1800 грн;
- натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу»;
- заповнити свої ПІБ українською та обрати місто та відділення Nova Post у Польщі;
- сплатити на сайті за доставку товару, вартість та збір за сервіс «Безпечна угода» українською банківською карткою онлайн;
- очікувати підтвердження угоди від продавця та доставки вашого замовлення у відділення в Польщі.
Найпопулярнішими категоріями замовлень наразі є одяг, книги та дрібна техніка. Детальніше про доставку товарів з OLX Україна в Польщу можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, що в 2023 році «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022 – 412 млн відправлень. Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.
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