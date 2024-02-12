За результатами 2023 року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022 – 412 млн відправлень. Найчастіше українці відправляли одяг та взуття, товари для дому, техніку та електроніку, товари для краси та здоров’я, а також інструменти.

Серед іншого «Нова пошта» здійснила у 2023 р. 10,2 млн міжнародних доставок – вдвічі більше, ніж роком раніше. Українці стали частіше замовляти товари із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping – на 55% більше, ніж у 2022 році. Найпопулярнішими країнами для замовлень залишаються Китай, США, Польща, Німеччина та Великобританія, а улюбленими магазинами українців – Aliexpress, Амазон, iHerb.

За останній рік суттєво зросла середня вага міжнародної посилки – з 1,3 кг у 2022 році до 11 кг у 2023.

Нагадаємо, «Нова пошта» вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.