LinkedIn працює над браузерними іграми на своїй платформі. Одну з можливих ідей описав дослідник Німа Оуджі, повідомляє TechCrunch.

Задум LinkedIn полягає в тому, щоб результати гравців складали сукупний рейтинг компаній, в яких вони працюють, а компанії ранжувалися за цими оцінками.

Три перші спроби – це ігри під назвами Queens, Inference та Crossclimb.

Представник LinkedIn підтвердив, що компанія працює над іграми, але сказав, що дата запуску ще не визначена.

«Ми працюємо над додаванням ігор на основі головоломок до LinkedIn, щоб розблокувати трохи розваг, поглибити стосунки і, сподіваємося, створити привід для обговорень», – сказав представник компанії.

Прес-секретар додав, що зображення, якими поділився Німа Оуджі, не є останніми версіями.

Власник LinkedIn, компанія Microsoft, є ігровим гігантом. Її ігровий бізнес, до якого входять Xbox, Activision Blizzard і ZeniMax, приніс $7,1 млрд доходу в минулому кварталі, вперше обійшовши доходи Windows.

Представник LinkedIn відмовився повідомити, як і чи бере участь Microsoft в ігровому проєкті LinkedIn.

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Казуальні ігри на основі головоломок є однією з найпопулярніших категорій серед користувачів мобільних пристроїв. Неігрові платформи вже давно використовують їх для збільшення власного трафіку – можливо, ця тенденція передувала появі інтернету, якщо згадати популярність кросвордів та інших головоломок у газетах і журналах.

New York Times, яка придбала вірусний хіт Wordle у 2022 році, наприкінці минулого року заявила, що мільйони людей продовжують грати в цю гру, яка тепер є частиною більшої платформи онлайн-головоломок та ігор, розроблених газетою.